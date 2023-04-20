МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Чехия поддержит продление на год беспошлинного ввоза украинской агропродукции, не намерена его ограничивать, заявил глава Минсельхоза страны Зденек Некула. Европа объявила крестовый поход против главного богатства Украины

"Чешская республика выступает за продление беспошлинного ввоза еще на год… Важно, чтобы был сохранен изначальный его смысл, чтобы украинская продукция попала в порты хоть в грузовиках, хоть на поездах, была погружена на корабли и отправлена на Ближний Восток или в Африку, где в ней нуждаются", — сказал министр.

Некула добавил, что Прага не планирует вводить ограничения на импорт украинских товаров в связи с отсутствием на это причин. По его словам, поставляемая продукция составляет примерно одну десятую процента от чешских товаров и не угрожает рынку страны. При этом глава ведомства отметил актуальность вопроса с выращиванием фруктов и хмеля, нежели с зерновыми культурами.

Министр также подчеркнул, что поступающая в страну украинская сельхозпродукция была проверена в профильных ведомствах.