МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россельхознадзор проводит разработку методики обнаружения медицинских антибиотиков в плодовоовощной продукции, а пока не фиксирует случаев массового использования таких препаратов при выращивании фруктов, ягод и грибов, говорится в сообщении ведомства. Россельхознадзор оценил потенциал производства товарной аквакультуры

"В настоящее время подведомственное Россельхознадзору учреждение проводит научно-исследовательскую работу по разработке методик обнаружения антимикробных препаратов в плодовоовощной продукции. В РФ аттестованных методик, так же как и документов, нормирующих их допустимые уровни для такой продукции, нет, разработаны только методики для продукции животноводства", — говорится в сообщении.

Ведомство в начале апреля заявило, что будет проверять выращиваемые в России и импортируемые плодовые, ягоды и грибы на остаточное содержание антибиотиков.

"Мониторинг, который инициировал Россельхознадзор, направлен на то, чтобы оценить ситуацию с наличием остатков антибиотиков в импортной и отечественной продукции — плодовых, ягодах и клубнике. Мы рассчитываем, что полученные результаты могут стать основой для совершенствования нормативной базы в указанной сфере, а также научных работ по содействию развития экологического земледелия", — сообщили в ведомстве.

Также уточняется, что пока был выявлен один случай содержания тетрациклина в клубнике.

"Ни о каком массовом использовании медицинских антибиотиков производителями фруктов, ягод и грибов речь не идет", — подчеркивает ведомство.