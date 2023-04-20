МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Киргизии о необходимости приостановить с 21 апреля поставки молочной продукции в Россию, говорится в сообщении ведомства. "Союзмолоко" оценило объемы производства молока в России

"Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Киргизии о необходимости с 21 апреля 2023 года приостановить сертификацию молочной продукции со всех киргизских производителей в адрес российских получателей", — сообщило российское ведомство.

К такой мере Россельхознадзор вынужден прибегнуть после инспекции предприятий по производству молочной продукции Киргизии и посещения сырьевой базы. Инспекция, проводившаяся с 10 по 16 апреля, подтвердила неэффективность работы компетентного органа республики по обеспечению и подтверждению качества и безопасности экспортируемой в Россию молочной продукции.

"Службой обнаружено отсутствие надлежащего государственного эпизоотического мониторинга, а также мониторинга за качеством и безопасностью животноводческих товаров. Установлено, что в план лабораторных исследований не включена большая часть показателей, предусмотренных законодательством России и ЕАЭС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на киргизских предприятиях отсутствует система прослеживаемости, невозможно отследить происхождение сырья, а сами компании используют молоко без документов, а также хранят продукцию без маркировки.

"Вопрос возобновления поставок молочной продукции в Россию будет рассматриваться после проведения Ветеринарной службой Киргизии перепроверки всех молокоперерабатывающих предприятий на их соответствие требованиями и нормам России и ЕАЭС и предоставления в Россельхознадзор соответствующих гарантий, и их последующей инспекции со стороны представителей российского ведомства", — говорится в сообщении.