ВАШИНГТОН, 21 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки, обвиняя Москву в применении продовольствия как инструмента геополитического давления, предпочитают не называть тех, кто является реальным выгодоприобретателем "украинской части" зерновой сделки. Об этом заявило российское посольство в Вашингтоне.

"Голословно обвиняя нас в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США продолжают замалчивать информацию о реальных выгодоприобретателях "украинской части" агродоговоренностей", — отмечает посольство.

В дипломатической миссии добавили, что Россия полностью исполняет свои обязательства по поставке агротоваров. Она намерена и дальше исполнять все свои обязательства по имеющимся соглашениям, а также открыта к новым предложениям о сотрудничестве на мировом продовольственном рынке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что странам Евросоюза было бы честнее вместо выплат и компенсаций своим же фермерам, закупать у Украины зерно и бесплатно поставлять его беднейшим странам. Он также напомнил о том, что по второй части зерновой сделки — которая относится к экспорту российской пшеницы и удобрений, не было предпринято никаких шагов.