ХАБАРОВСК, 21 апр — ПРАЙМ. Впервые в Приамурье из Китая ввезен полезный экзотический овощ бамия со вкусом кабачка и фасоли, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия). СМИ: страны G7 хотят запретить экспорт в Россию почти всех товаров

"Впервые из КНР в Амурскую область через международный пункт пропуска Кани-Курган ввезены две партии экзотического овоща бамия (177 килограммов)… Плоды бамии представляют собой мясистые зеленые стручки формой, напоминающей перец, а вкусом — кабачок и фасоль с грибной ноткой", — сообщает управление.

Отмечается, что с начала апреля через пункт пропуска Кани-Курган из КНР в Амурскую область поступило более 1007 тонны различных видов овощей. Основной объём импорта овощей составили свежая капуста (204 тонны), свежий перец (85 тонн), томаты (193 тонны), свежая морковь (146 тонн), огурцы (134 тонны), редис (10 тонн), и другое.

Ранее сообщалось, что в начале апреля из Поднебесной в Приамурье впервые завезли по международному автомобильному мосту партию из 210 килограммов экзотического фрукта янгмэй —"китайская земляника" или "горный персик". В нем много антиоксидантов и витаминов группы В и С, улучшающих обмен веществ. На вкус фрукт напоминает клубнику или малину.

Бамия или амбельмош, гомбо, окра, дамские пальчики – это съедобное однолетнее травянистое растение и ценная овощная культура. В овоще содержится большое количество полезных и питательных веществ: железа, белка, диетического волокна, витаминов С, В6, К, А, кальция и калия.