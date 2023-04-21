МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. В России приступили к внеплановым проверкам производителей свинины из-за массовых случаев африканской чумы свиней (АЧС), пишет газета "Известия" со ссылкой заявление Минсельхоза. В России появился экзотический овощ бамия со вкусом кабачка и фасоли

"Ситуация с АЧС в стране остается стабильно напряженной. Широкое распространение АЧС в Европе, циркуляция возбудителя среди диких животных и значительное число хозяйств с низким уровнем биологической защиты требует постоянного мониторинга обстановки… Таким образом, внеплановые проверки бизнеса в текущем году возобновлены", — заявили газете в ведомстве.

Там уточнили, что вопрос по АЧС "находится на постоянном контроле в правительстве и Минсельхозе".

В конце марта в аппарате вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщали, что правительство утвердило новый план мероприятий по совершенствованию ветеринарной безопасности, поскольку основными угрозами остаются риски заноса в страну с приграничных территорий таких заболеваний животных, как африканская чума свиней, птичий грипп и ящур.

По данным Россельхознадзора, опубликованным на сайте, на 10 апреля было зафиксировано 30 активных вспышек АЧС среди домашних свиней и диких кабанов.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.