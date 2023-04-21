МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 26 апреля по 2 мая включительно снизится до 5678,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя — вырастет до 2496 рубля, пошлина на экспорт кукурузы снизится до 3215,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. "Совэкон" повысил прогноз урожая пшеницы в России в 2023 году

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 283,2 доллара за тонну, на ячмень — при цене 213,7 доллара, на кукурузу — при цене 226,3 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая в период с 19 по 25 апреля включительно, составляет 5759,5 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2480,7 рубля, на экспорт кукурузы — 3729,2 рубля за тонну.

Минтруд накануне напомнил о предстоящих выходных в мае: на первой неделе этого месяца будет четыре рабочих дня — со 2 по 5 мая, с 6 по 9 мая — начнутся выходные дни, за которыми последует короткая рабочая неделя — с 10 по 12 мая. В пресс-службе Минсельхоза прокомментировали периоды действия экспортных пошлин на зерно в этот период. Посольство России: США молчат о выгодоприобретателях зерновой сделки

"Ставки вывозных таможенных пошлин применяются, начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. Так, ставки пошлин, которые будут опубликованы на сайте Минсельхоза 28 апреля, будут действовать с 4 по 11 мая включительно. Соответственно ставки пошлин, которые будут опубликованы 5 мая — с 12 по 16 мая", — сообщили в пресс-службе.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России, установленный за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, распределяясь в зависимости от объема произведенной продукции.