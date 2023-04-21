АНКАРА, 21 апр — ПРАЙМ. Сохранение продуктовой сделки требует выполнения всех ее частей, ситуация сложная, Турция и ООН призывают Запад убрать все помехи, рассказал РИА Новости знакомый с работой механизма источник. Профессор объяснила, как украинское зерно может привлечь европейскую мафию

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявлял, что Россия не намерена действовать в ущерб себе, требует достичь прогресса в выводе отечественной сельхозпродукции на мировой рынок до 18 мая.

Источник на вопрос о продуктовой сделке отметил, что ситуация сложная. Он подчеркнул, что ООН и Анкара находятся в контакте с западными странами для снятия барьеров, создавших помехи в работе механизма.