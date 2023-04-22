МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Министры сельского хозяйства стран G7 на встрече в японском городе Миядзаки выработают план помощи сельскому хозяйству Украины и обсудят глобальные проблемы. G7 пока не обсуждала полный запрет экспорта в Россию, сообщил источник

"Обеспечение продовольствием и продовольственная безопасность из-за роста цен на сельхозпродукцию и удобрения на фоне пандемии коронавируса и вторжения России на Украину стали глобальной проблемой. В этих условиях неотложной задачей становится сочетание повышения производительности сельского хозяйства для того, чтобы прокормить растущее население, и снижение влияния сельхоздеятельности на окружающую среду", — такие основные задачи встречи определены министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.

Важной темой обсуждения станет ситуация на Украине. Как ожидается, страны рассмотрят конкретные направления помощи Украине. В частности, разминирование пахотных земель, восстановление разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры, системы орошения, складов, помощь от каждой страны в предоставлении ноу-хау и технологий, а также обеспечение финансовой помощи фермерам.

Япония считает, что предоставление помощи Украине в области сельского хозяйства должно способствовать укреплению стабильности поставок продовольствия в мире.

Помимо представителей стран "семерки" во встрече будут участвовать Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная продовольственная программа.

В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Встреча глав МИД группы началась в воскресенье на японском курорте Каруидзава в Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.