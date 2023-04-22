МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Украина и Болгария согласовали разблокировку автомобилей с агропродукцией на границе и их разгрузку, сообщили в субботу в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. СМИ: Польша призвала ЕС расширить список запрещенных украинских продуктов

"Состоялась встреча двух министров: аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и сельского хозяйства Республики Болгария Явора Гечева. Стороны обсудили ситуацию, которая сложилась, договорились дождаться решения Еврокомиссии и потом продолжать переговоры. Также министры согласовали разблокирование автомобилей на границе и их разгрузку", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее в среду радио Bulgaria со ссылкой на премьер-министра технического правительства Гылыба Донева сообщило, что Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия с Украины за исключением транзитных продуктов.

Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".