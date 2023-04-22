ТОКИО, 22 апр — ПРАЙМ. Россия и Япония договорились о промысле ламинарии (бурых водорослей или морской капусты) в районе архипелага Хабомаи, острова Сигнальный, сообщило агентство Киодо. СМИ: запрет на экспорт в Россию б/у машин ударит по экономике Японии

Переговоры закончились заключением соглашения, по которому Япония заплатит России 82,54 миллиона иен (около 635 тысяч долларов). Это на 6 миллионов (около 46 тысяч долларов) меньше, чем годом ранее. Сокращению подлежит и количество судов – оно сократилось на 16 и составит 204. Срок промысла установлен с 1 июня по 30 сентября.

Соглашение о промысле ламинарии в районе острова Сигнального было достигнуто в 1963 году.