МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Министры сельского хозяйства стран G7 по итогам встречи в японском городе Миядзаки приняли совместное заявление, куда был включен так называемый "план действий" для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, а также реализации ресурсосберегающего земледелия. Экономист допустил падение рубля из-за новых санкций G7

По данным агентства Киодо, в ходе двухдневной встречи, главы министерств сельского хозяйства стран "большой семерки" провели обсуждение таких вопросов, как оказание помощи Украине, содействие проектам в развивающихся странах через Международный фонд сельскохозяйственного развития, а также условились расширять сотрудничество внутри G7.

Кроме глав ведомств "семерки" в министерской встрече приняли участие Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная продовольственная программа.

В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья премьер-министра Японии Фумио Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения саммита в своем городе.

Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.