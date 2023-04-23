МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Министры сельского хозяйства стран "Большой семерки" по итогам двухдневного заседания в японском городе Миядзаки подтвердили важность зерновой сделки и выразили решительную поддержку ее продлению и расширению. Министры труда G7 договорились способствовать переквалификации кадров

"Мы осознаем важность "черноморской зерновой инициативы", осуществленной при посредничестве Турции. В этой связи мы выражаем нашу решительную поддержку ее продления, полного исполнения и расширения", — говорится в опубликованном совместном заявлении.

При этом министры G7 вновь выдвинули обвинения в адрес России в связи с тем, что Москва якобы использует продовольствие в качестве "инструмента для геополитического принуждения". Участники заседания заявили о намерении продолжать разрабатывать антироссийские ограничительные меры в целях "защиты нуждающегося населения от непредвиденных последствий".

Кроме этого, представители "Группы семи" подчеркнули необходимость минимизации негативных последствий украинского конфликта в развивающихся странах.

Помимо этого, был сделан акцент на "зеленой повестке". Министры отметили, что необходимость снизить парниковые выбросы и остановить уничтожение биоразнообразия становится все более острой. "Это предполагается достигнуть путем применения широкого спектра инноваций и продвижения системы устойчивого земледелия", — говорится в документе.