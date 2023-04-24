ВАРШАВА, 24 апр — ПРАЙМ. Польша нашла способ обойти запрет Европейского союза — они будут доплачивать производителям зерна, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс в интервью изданию Super Express. СМИ: Киев хочет получить преференции в случае введения ЕС зернового эмбарго

Ранее он заявил, что до нового урожая из Польши нужно вывезти около четырех тысяч тонн пшеницы, однако фермеры не спешат продавать свое зерно из-за низких цен, которые являются следствием массового ввоза зерна из Украины.

Для того чтобы стимулировать продажу зерна, правительство Польши пообещало доплачивать фермерам 1400 злотых (около 333 долларов) за каждую проданную тонну.

"Доплата будет до гектара, так как механизмы ЕС не позволяют доплачивать до тонны", — сказал Телиус. МИД назвал решения по ввозу украинского зерна ударом для режима Зеленского

Он пояснил, что доплата продавцам зерна составит "2200 злотых (от гектара посевов – ред.), что примерно составляет около 1400 злотых к тонне".

Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.