ВАРШАВА, 24 апр — ПРАЙМ. Польша хочет распределять по всему Европейскому союзу поступающие беспошлинно из Украины продукты питания, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс в интервью изданию Super Express. Маск раскрыл сумму своих пожертвований Украине

"Проблемы начались, когда Евросоюз освободил от пошлин продукты из Украины. ЕС позволил зерну затопить Польшу. И до сих пор ничего бы не изменилось, если бы не было наших инициатив и вмешательств, как, например, коалиция министров сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии", — сказал Телюс.

"Мы ведем переговоры с ЕС о создании таких инструментов, чтобы продукты, которые проходят через Польшу, распределялись по всей Европе", — добавил он.

При этом польский министр заявил, что не является сторонником восстановления ввозных пошлин для украинского продовольствия. "Нет. Сегодня мы должны помочь Украине. Но мы должны одновременно сделать так, чтобы эти продукты проходили через Польшу, чтобы они не оставались в нашей стране", — заявил сказал он.

Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.