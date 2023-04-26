АНКАРА, 26 апр — ПРАЙМ. Турция вводит пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, в том числе с Украины, для защиты интересов турецких производителей, так как в стране хорошие ожидания по урожайности в текущем году, заявил РИА Новости аналитик Реджеп Эрчин. Лавров заявил, что ситуация вокруг зерновой сделки в тупике

Турция с 1 мая вводит 130-процентную пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, соответствующий документ, подписанный президентом Тайипом Эрдоганом, опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete. Согласно документу, исключение сделано для Сингапура, часть продукции которого будет облагаться пошлиной в размере 16,2%, и Боснии, для которой сохранена нулевая ставка. Как пишет украинское издание "Экономическая правда", Турция является крупнейшим покупателем пшеницы и ячменя с Украины.

"Ситуация в основном связана с началом сбора урожая в Турции. Поскольку она направлена на защиту цен на продукцию турецких производителей в период сбора урожая. Ожидания по урожайности в этом году также хорошие. Другими словами, дефицита предложения пшеницы с точки зрения внутреннего потребления не ожидается. Конечно, импорт пшеницы для экспорта муки может осуществляться без уплаты налогов в рамках режима внутренней переработки", — заявил аналитик.

Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Впоследствии о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, сообщалось также, что Болгария тоже рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. Венгрия вместе с пятью странами Евросоюза выступили с призывом к Еврокомиссии сохранить запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины до конца 2023 года.