БРАТИСЛАВА, 26 апр — ПРАЙМ. Убытки аграриев Словакии из-за ситуации с украинскими сельскохозяйственными товарами, которые оседали на европейском рынке, составили около 200 миллионов евро, сообщил глава словацкого министерства сельского хозяйства Самуэл Влчан. В Турции объяснили, почему вводят пошлину на зерно

"Только на зерновых и переработке масличных культур убытки словацких фермеров составили около 200 миллионов евро. Поэтому мы были вынуждены ввести собственные охранные меры на границах. Но Словакия никогда не блокировала транзит украинских сельскохозяйственных культур", — сказал Влчан по итогам Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, который состоялся во вторник, его слова приводит словацкий портал teraz.sk

Он отметил, что требуется время, чтобы Украина могла приспособиться к европейским нормам.

"Мы в ЕС имеем строгие и дорогие экологическим нормы, которые касаются выращивания культур и разведения сельскохозяйственных животных. Мы должны объяснить Украине, что если они хотят иметь открытый европейский рынок, то должны как можно скорее внедрить те правила, которые действуют у нас", — добавил министр.

В середине апреля Словакия ввела запрет на импорт отдельных продуктов с Украины. Словацкое министерство сельского хозяйства сообщало, что срок действия запрета не определен и будет зависеть от ситуации. Ведомство также уточняло список из 30 позиций, запрещенных к ввозу с Украины, среди них пшеница, рожь, ячмень, соевые бобы, несколько видов семян, обработанные фрукты, овощные продукты.

Минсельхоз также информировал, что на партии сельскохозяйственных продуктов, следующих транзитом с Украины через территорию Словакии, будут ставиться пломбы.

Ранее Словакия предложила запустить механизм в рамках Европейского союза, который бы мог помочь Украине покупать собственную пшеницу, чтобы она не попадала на европейский рынок. Словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан сообщал, что это предложение было поддержано Польшей, Венгрией, Чехией, Болгарией и Румынией. Лавров заявил, что ситуация вокруг зерновой сделки в тупике

Министерство сельского хозяйства Словакии также сообщало, что в одной из партий украинского зерна был обнаружен пестицид, который может негативно повлиять на здоровье людей. Речь в частности шла о партии в 1,5 тысячи тонн пшеницы. После этого Словакия ввела строгий запрет на обработку и выведение на рынок уже имеющегося украинского зерна и муки из него. Минсельхоз также заявил, что будут взяты пробы со всех партий зерна и муки, которые были ввезены в Словакию с Украины.

В начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка. Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Хегер отмечал, что необходимо принять меры для того, чтобы пшеница с Украины не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли ситуацией.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".