Минэкономики Украины: решение Турции о введении пошлины на импорт зерна не коснется Киева
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ввод Турцией 130%-ной пошлины на импорт зерна не коснется Украины, большая часть товаропотока из страны не будет попадать под ее действие, считает замминистра экономики Украины Тарас Качка.
"Это решение не касается Украины, касается в целом импортной пошлины… Турция нуждается в пшенице из Украины, как всегда, и будет её покупать. Это будут правительственные закупки, которые происходят без пошлины, также статистически, мы знаем, часть наших зерновых экспортировалась в Турцию по так называемому пошлинному режиму ввоза с целью переработки, с которой не взымается пошлина", — сказал Качка в эфире всеукраинского телемарафона.
По его мнению, "львиная часть товаропотока из Украины в Турцию не будет подпадать под действие этой пошлины".
Турция с 1 мая вводит 130-процентную пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, соответствующий документ, подписанный президентом Тайипом Эрдоганом, опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete. Согласно документу, исключение сделано для Сингапура, часть продукции которого будет облагаться пошлиной в размере 16,2%, и Боснии, для которой сохранена нулевая ставка. Как пишет украинское издание "Экономическая правда", Турция является крупнейшим покупателем пшеницы и ячменя с Украины.
https://1prime.ru/Agriculture/20230426/840475423.html