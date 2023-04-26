МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ввод Турцией 130%-ной пошлины на импорт зерна не коснется Украины, большая часть товаропотока из страны не будет попадать под ее действие, считает замминистра экономики Украины Тарас Качка. В Словакии оценили убытки фермеров из-за ситуации с украинским зерном

"Это решение не касается Украины, касается в целом импортной пошлины… Турция нуждается в пшенице из Украины, как всегда, и будет её покупать. Это будут правительственные закупки, которые происходят без пошлины, также статистически, мы знаем, часть наших зерновых экспортировалась в Турцию по так называемому пошлинному режиму ввоза с целью переработки, с которой не взымается пошлина", — сказал Качка в эфире всеукраинского телемарафона.

По его мнению, "львиная часть товаропотока из Украины в Турцию не будет подпадать под действие этой пошлины".

Турция с 1 мая вводит 130-процентную пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, соответствующий документ, подписанный президентом Тайипом Эрдоганом, опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete. Согласно документу, исключение сделано для Сингапура, часть продукции которого будет облагаться пошлиной в размере 16,2%, и Боснии, для которой сохранена нулевая ставка. Как пишет украинское издание "Экономическая правда", Турция является крупнейшим покупателем пшеницы и ячменя с Украины.