МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Решение Польши о приостановке импорта украинской агропродукции является необоснованным и незаконным, Киев надеется на урегулирование данного вопроса в ближайшее время, заявил в эфире всеукраинского телемарафона замминистра экономики Украины Тарас Качка. В Киеве оценили решение Турции о введении пошлины на импорт зерна

"Польша перестаралась в своих запретах, большинство из этих запретов не обоснованы, незаконны с точки зрения польского права и со стороны обязательств перед Украиной. Пытаемся урегулировать этот вопрос. Польша должны отменить этот запрет… Надеюсь в ближайшие дни эти вопросы урегулируем", — сказал он и отметил, что вопрос уже проработан, в ближайшие дни нужно найти решение, приемлемое для Польши.

"Думаю, это не вопрос каких-то дополнительных уступок, это вопрос выяснения реальной ситуации на рынке Польши, она далеко не такая плохая, как они объясняют для медиа, там больше правого популизма. Есть антиукраинские силы, которые в польском правом политикуме", — заявил Качка.