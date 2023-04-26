ВАРШАВА, 26 апр — ПРАЙМ. Кабмин Польши будет вынужден самостоятельно финансировать помощь фермерам в связи с наплывом зерна из Украины, сообщил пресс-секретарь правительства республики Путр Мюллер в эфире радиостанции RMF FM. Польша намерена заключить с ЕК соглашение по украинскому продовольствию

Ранее кабмин анонсировало пакет помощи для фермеров, которые пострадали от наплыва зерна из Украины, в сумме 10 миллиардов злотых (около 2,4 миллиарда долларов).

"Это будут в основном средства нашей страны. Фактически из средств Европейского союза, в зависимости от того, каковы будут окончательные декларации, будет максимально несколько сотен миллионов злотых", — сказал Мюллер.

"Мы готовы к различным кризисам. В предыдущие годы мы предоставляли дополнительную помощь, хотя бы в связи с эпидемией COVID-19, или когда случилась засуха. Деньги мы будем изыскивать из бюджета страны", — добавил он.