КИШИНЕВ, 26 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия может одобрить запрет импорта зерна и других продовольственных товаров из Украины в Румынию вплоть до 5 июня, сообщил в ходе брифинга в среду министр сельского хозяйства страны Петре Дая. В Словакии оценили убытки фермеров из-за ситуации с украинским зерном

"Европейская комиссия в ответ на наш запрос приняла решение о запрете импорта зерна, кукурузы, подсолнечника, рапса и на подсолнечное масло из Украины, оно вступит в силу, если будет отменен односторонний запрет на импорт со стороны четырех стран. Если остальные страны не откажутся, то Румыния будет защищена решением Еврокомиссии, будет введен запрет на импорт вплоть до 5 июня", — сказал он.

По его словам, Румыния единственная из заинтересованных стран, которая пока не вводила данный запрет, поэтому ЕК готова оказать Бухаресту помощь. Однако в ближайшие два дня будут проводиться переговоры и с другими странами. Если Польша, Венгрия. Болгария и Словакия откажутся от одностороннего запрета, то Еврокомиссия будет готова обсудить с ними, а также с Румынией, расширение списка запрещенных для импорта товаров, а также продление срока действия запрета. Дая отметил, что заинтересованные страны хотели бы включить в список муку, яйца, мясо, а также мед.

Социал-демократическая партия Румынии (СДП) ранее заявила, что предложит коллегам по правящей коалиции принять решение о при остановке импорта зерна и других товаров из Украины. При этом Дая 19 апреля заявил, что Еврокомиссия предложила Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии отменить одостороннее решение о запрете импорта из Украины, обещая в ответ разработать механизм приостановки импорта украинских зерновых.