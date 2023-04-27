МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российские учёные разработали отечественный питательный состав, который позволит с помощью технологии беспочвенного выращивания получать урожаи в Арктике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ).

"Экологи Менделеевского университета создали особый питательный состав для выращивания сельскохозяйственных культур в гидропонных установках… По замыслу ученых, в ближайшем будущем разработка станет важным элементом национальной безопасности и позволит обеспечивать население продуктами питания на территориях с экстремальными климатическими условиями, в том числе в арктической зоне страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что достижение высокого урожая сельхозпродукции на территориях с суровым климатом, таких как Крайний Север, невозможно без сбалансированного по макро- и микроэлементам питания. Для этого на Севере можно было бы внедрить беспочвенные системы выращивания — гидропонные установки, в которых циркулируют питательные растворы для растений.

Как рассказала эколог-природопользователь, ассистент кафедры ЮНЕСКО "Зелёная химия для устойчивого развития" РХТУ Ксения Пищаева, существующие сейчас растворы для гидропонных установок не лишены недостатков. Они либо недостаточно эффективны, потому что содержат микроэлементы в форме минеральных солей, обеспечивающих низкую степень поглощения растениями, либо, как, например, распространенный питательный состав GHE (General Hydroponics Europe), неустойчивы при уровне pH выше 7 и содержит мало азота.

Российские учёные создали отечественный аналог GHE, но с большим содержанием азота и более широким спектром микроэлементов, а также улучшенной стабильностью готового раствора. В своей работе они применили необычное решение – добавили в раствор металлоорганические комплексные соединения — хелаты, которые используются для переработки отходов I-II классов и рекультивации загрязненных земель. Эти добавки, которые изначально применялись для повышения способности растений накапливать в себе тяжелые металлы из загрязненных почв, позволяют растениям в большей степени насыщаться микроэлементами.

"Нами была разработана композиция питательного раствора с содержанием микроэлементов в хелатной форме, а также методика получения питательного раствора для гидропоники. Результаты проведенных исследований показали лучший прирост биомассы сельскохозяйственной продукции (дайкон) по сравнению с международным аналогом питательного раствора. Был показан лучший рост биомассы — выше на 30%, массы корней — на 65%, площади листовой пластины — на 16%", — приводит пресс-служба университета слова Пищаевой.

Разработка стабильного питательного состава заняла у учёных около двух месяцев, после этого были проведены эксперименты с растениями, затем разработчики в течение полугода сравнивали новый состав с уже существующими. Исследование проходило при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Теперь коллектив планирует модифицировать полученный питательный состав для различных агрокультур, а также подобрать композиции питательных веществ для растений на разных стадиях вегетации.