АНКАРА, 27 апр — ПРАЙМ. Возможность поработать над новыми инициативами по "зерновой сделке" есть, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Кроме того, турецкий лидер предложил создать рабочую группу.
"В ходе переговоров, оценивались события в российско-украинской войне и работа в контексте зернового соглашения, президент Эрдоган заявил о возможности работы над новыми инициативами в рамках предложенной к созданию рабочей группы", — сообщила канцелярия Эрдогана.