АНКАРА, 27 апр — ПРАЙМ. Возможность поработать над новыми инициативами по "зерновой сделке" есть, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Путин оценил показатели производства удобрений в России

Кроме того, турецкий лидер предложил создать рабочую группу.

"В ходе переговоров, оценивались события в российско-украинской войне и работа в контексте зернового соглашения, президент Эрдоган заявил о возможности работы над новыми инициативами в рамках предложенной к созданию рабочей группы", — сообщила канцелярия Эрдогана.