ВАРШАВА, 28 апр — ПРАЙМ. Польский молочный сектор выступает против запрета на ввоз молока и молочных продуктов с Украины, заявила директор Польской молочной палаты Агнешка Малишевская в эфире радиостанции RMF FM. Польша будет финансировать фермеров из-за наплыва украинского зерна

На прошлой неделе Польша запретила ввоз с Украины широкого перечня продовольствия. Список включает: зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и коноплю, фрукты и овощи, продукты из переработанных фруктов и овощей, вино, говядину и телятину, молоко и молочные продукты, свинину, баранину и козлятина, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, продукты пчеловодства.

"Мы требуем исключения этих продуктов из национального списка и призываем еврокомиссара Януша Войцеховского не включать молоко в список товаров запрета на импорт с Украины", — заявила Малишевская.

"Эти запреты дают нам больше плохого, чем хорошего, и в принципе они очень вредны для нас", — сказала она, пояснив, что Украина уже грозится ввести такие же зеркальные ограничения в отношении польских молочных продуктов.

Руководитель Польской молочной палаты пояснила, что Польша экспортирует на Украину молочной продукции гораздо больше, чем импортирует.

"Мы отправляем на Украину 6% нашего производства выдержанных сыров. Так что это очень хороший рынок для нас", — привела пример Малишевская.

Всего же, по ее данным, Польша в первом квартале текущего года экспортировала на Украину молочные продукты на сумму 50 миллионов долларов, а импорт составил всего 4,8 миллиона долларов.

"При том кризисе, который у нас есть в молочном секторе, закрытие для нас украинского рынка было бы драмой", — сказала она.