Польский молочный сектор выступает против запрета на ввоз молока и молочных продуктов с Украины
ВАРШАВА, 28 апр — ПРАЙМ. Польский молочный сектор выступает против запрета на ввоз молока и молочных продуктов с Украины, заявила директор Польской молочной палаты Агнешка Малишевская в эфире радиостанции RMF FM.
На прошлой неделе Польша запретила ввоз с Украины широкого перечня продовольствия. Список включает: зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и коноплю, фрукты и овощи, продукты из переработанных фруктов и овощей, вино, говядину и телятину, молоко и молочные продукты, свинину, баранину и козлятина, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, продукты пчеловодства.
"Мы требуем исключения этих продуктов из национального списка и призываем еврокомиссара Януша Войцеховского не включать молоко в список товаров запрета на импорт с Украины", — заявила Малишевская.
"Эти запреты дают нам больше плохого, чем хорошего, и в принципе они очень вредны для нас", — сказала она, пояснив, что Украина уже грозится ввести такие же зеркальные ограничения в отношении польских молочных продуктов.
Руководитель Польской молочной палаты пояснила, что Польша экспортирует на Украину молочной продукции гораздо больше, чем импортирует.
"Мы отправляем на Украину 6% нашего производства выдержанных сыров. Так что это очень хороший рынок для нас", — привела пример Малишевская.
Всего же, по ее данным, Польша в первом квартале текущего года экспортировала на Украину молочные продукты на сумму 50 миллионов долларов, а импорт составил всего 4,8 миллиона долларов.
"При том кризисе, который у нас есть в молочном секторе, закрытие для нас украинского рынка было бы драмой", — сказала она.
https://1prime.ru/Agriculture/20230428/840489864.html