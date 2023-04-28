ВАРШАВА, 28 апр — ПРАЙМ. Польша потребует от Европейской комиссии (ЕК) провести проверку экспорта украинского продовольствия на предмет рыночных нарушений, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. СМИ раскрыли планы Украины по повышению тарифа на транзит по "Дружбе"

"Мы подадим запрос (в ЕК — ред.) с просьбой проверить нарушение рынка в нескольких областях, таких как птица, яйца, молочные продукты. Мы хотим честно проверить влияние этих продуктов на польский рынок за последние несколько месяцев и риски, связанные с дестабилизацией польского рынка на будущее", — сказал Моравецкий и отметил, что национальные ограничения относительно украинского продовольствия Польша может отменить в том случае, если они будут перенесены на общеевропейский уровень.

"То есть перевести этот запрет на ввоз зерновых, кукурузы, рапса в европейское регулирование. Тогда мы сможем уйти от наших правил, если это будут европейские правила", — заключил он.

Ранее Польша запретила ввоз с Украины широкого перечня продовольствия. Этот список включает в себя зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и коноплю, фрукты и овощи, продукты из переработанных фруктов и овощей, вино, говядину и телятину, молоко и молочные продукты, свинину, баранину и козлятина, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, продукты пчеловодства.