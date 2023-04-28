МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 4 по 11 мая включительно снизится до 5573,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя — до 2195,4 рубля, кукурузы — до 3000 рублей за тонну, следует из данных Минсельхоза. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России снизится с 1 мая

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 281,7 доллара за тонну, на ячмень — при цене 208,7 доллара, на кукурузу — 222,8 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 26 апреля, составляет 5678,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2496 рубля, пошлина на экспорт кукурузы — 3215,8 рубля за тонну.

"Ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. Так, ставки пошлин, которые будут опубликованы на сайте Минсельхоза 28 апреля, будут действовать с 4 по 11 мая включительно. Соответственно ставки пошлин, которые будут опубликованы 5 мая — с 12 по 16 мая", — уточнили в пресс-службе.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России, установленный за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, распределяясь в зависимости от объема произведенной продукции.