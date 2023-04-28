МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Перспективы продления зерновой сделки являются не очень хорошим, часть пунктов соглашения до сих пор не выполнена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эрдоган заявил Путину о возможности новых инициатив по "зерновой сделке"

"Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, она до сих пор не выполнена, и в этом плане перспективы не очень хорошие", — сказал он.

Песков отметил, что в послании генсека ООН Гутерреша Путину по "зерновой сделке" есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но "воз и ныне там".

"В данном случае ничего не поменялось. Действительно, президент получил послание от господина Гутерреша, которое было передано через (главу МИД России Сергея) Лаврова, и там есть достаточно обстоятельный набор аргументации, где описывают те усилия, которые предпринимаются в плане реализации сделки, но воз и ныне там", — заявил пресс-секретарь и отметил, что Путин в четверг встретился с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым и спросил у него, как обстоят дела, на что тот ответил, что "дела обстоят точно так же, как они обстояли, и никаких улучшений нет".

"Они испытывают те же проблемы, неизбежными в настоящий момент остаются те же последствия весьма и весьма негативные от этих ограничений, которые действуют в отношении наших поставщиков удобрений на мировые рынки", — заключил Песков.