АНКАРА, 28 апр — ПРАЙМ. Ясность вокруг ситуации с продлением "зерновой сделки" отсутствует, Анкара ждет поддержки ее усилий со стороны Запада, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. В Кремле считают перспективы продления "зерновой сделки" не очень хорошими

"Вам известно об усилиях генсека ООН и турецких ведомств по урегулированию ситуации. Но сейчас у меня нет четкого и ясного ответа на ваш вопрос о перспективах", — заявил он, отвечая на вопрос о том, каковы перспективы продления сроков действия "зерновой сделки".

По его словам, Анкара как инициатор сделки совместно с ООН, которая взяла на себя ответственность по ее выполнению, предпринимают ряд усилий.

"Мы ждем от наших западных партнеров поддержки наших усилий", — уточнил он.

В послании генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.