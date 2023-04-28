АНКАРА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в четверг с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости продления "зерновой сделки", пишет газета Sabah со ссылкой на источники. Источник рассказал о ситуации с продлением "зерновой сделки"

Ранее канцелярия турецкого лидера сообщила, что в ходе переговоров лидеры обсудили и ситуацию на Украине. Эрдоган заявил о новых инициативах, разработать которые могут рабочие группы. В послании генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе переговоров президент Эрдоган заявил о необходимости продления срока действия "зернового коридора", а Путин в ответ заявил, что "мы придаем значение предложению Турции", — пишет издание.