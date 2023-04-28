АНКАРА, 28 апр — ПРАЙМ. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган получил от Организации объединенных наций (ООН) новую "дорожную карту" по реализации "зерновой сделки". В документе подразумевается сотрудничество с Турцией в вопросе оплаты за экспорт российской агропродукцию, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. СМИ: Эрдоган заявил Путину о необходимости продления "зерновой сделки"

"Генеральный секретарь (ООН — прим. ред.) выступил с инициативой по "дорожной карте" (по продлению "зерновой сделки), оно было направлено России и Украине. Аналогичное письмо с "дорожной картой" получил и господин президент (Эрдоган — прим.ред.). "Дорожная карта" подразумевает различные предложения по продлению "зерновой сделки", в том числе, экспорт российского аммиака с порта Одессы и сотрудничество с Турцией по вопросу оплаты (за российскую аграрную продукцию)" — сообщил в беседе TRT Haber министр иностранных дел.

Чавушоглу добавил, что со стороны Украины предлагается расширить список импортируемых с ее территории товаров. "Сейчас это обсуждается. Есть предложения в этой связи, нам их тоже отправили. Надеюсь, Россия и Украина придут к консенсусу по этому поводу", — добавил он.

Согласно подписанной 22 июля прошлого года зерновой сделке, которую одобрили представители Москвы, Анкары, Киева и ООН, вывоз с территории Украины зерна, другого продовольствия и произведенных удобрений по Черному морю возможно из трех портов, в том числе Одессы. Изначальная договоренность также предусматривала разблокировку экспорта из России продуктов питания и удобрений. Однако Москва многократно заявляла, что именно это положение не выполнялось. В то же время ООН уверяла, что эти ограничения будут сняты. Ранее российская сторона продлила эту сделку на 60 дней, сроком до 18 мая 2023 года.