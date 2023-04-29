Замглавы МИД Вершинин: прогресса в исполнении российской части продуктовой сделки нет
ООН, 29 апр — ПРАЙМ. Конкретных результатов выполнения требований Москвы касательно продуктовой сделки нет, время ее действия пока остается, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
"Черноморская инициатива", предполагающая разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений и вывоз украинской агропродукции на мировой рынок, истекает 18 мая 2023 года. МИД России подчеркивал, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем — переподключения Россельхозбанка к SWIFT; возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты; восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения — о дальнейшем продлении соглашения говорить не приходится.
"Оценки прогресса обозначены. Сегодня у нас конец апреля, у нас есть еще время. Пока я повторю то, что мы говорим публично на разных уровнях — у нас нет конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о прогрессе в выполнении наших требований", — отметил он.
По словам Вершинина, отдельные транзакции не заменят полноценное подключение Россельхозбанка к SWIFT при реализации миллионных объемов сделок.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что Москва отвергла попытки киевского режима выдвинуть политические условия для запуска аммиакопровода "Тольятти-Одесса".
Замглавы МИД добавил, что Москва в данный момент изучает предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по продуктовой сделке.
"Мы ценим усилия, но нам нужны результаты, а результатов нет", — заключил Вершинин.
https://1prime.ru/Agriculture/20230429/840502542.html