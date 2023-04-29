ООН, 29 апр — ПРАЙМ. Конкретных результатов выполнения требований Москвы касательно продуктовой сделки нет, время ее действия пока остается, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по "зерновой сделке"

"Черноморская инициатива", предполагающая разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений и вывоз украинской агропродукции на мировой рынок, истекает 18 мая 2023 года. МИД России подчеркивал, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем — переподключения Россельхозбанка к SWIFT; возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты; восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения — о дальнейшем продлении соглашения говорить не приходится.

"Оценки прогресса обозначены. Сегодня у нас конец апреля, у нас есть еще время. Пока я повторю то, что мы говорим публично на разных уровнях — у нас нет конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о прогрессе в выполнении наших требований", — отметил он.

По словам Вершинина, отдельные транзакции не заменят полноценное подключение Россельхозбанка к SWIFT при реализации миллионных объемов сделок.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Москва отвергла попытки киевского режима выдвинуть политические условия для запуска аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Замглавы МИД добавил, что Москва в данный момент изучает предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по продуктовой сделке.

"Мы ценим усилия, но нам нужны результаты, а результатов нет", — заключил Вершинин.