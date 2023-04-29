МИД Украины направил ноты из-за запрета на ввоз сельхозпродукции
МИД Украины направил ноты Польше и Евросоюзу из-за запрета на ввоз сельхозпродукции
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Украины направило ноты протеста в диппредставительства Польши и Европейского союза в связи с запретом на ввоз украинской сельхозпродукции, заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
"Вчера в посольство Республики Польша на Украине и представительство ЕС на Украине были переданы ноты МИД Украины о категорической неприемлемости ситуации касательно торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины", — отметил он в соцсетях.
По словам Николенко, решения некоторых европейских стран ограничить поставки противоречат соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и принципам и нормам единого рынка ЕС.