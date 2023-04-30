КИШИНЕВ, 30 апр — ПРАЙМ. Молдавские аграрии требуют временно запретить импорт украинской зерновой продукции, следует из обращения ассоциации "Сила фермеров".

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Ранее Европейская комиссия подписала с Польшей, Венгрией, Румынией и Болгарией соглашение об отмене односторонних мер, временном запрете на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а также компенсации фермерам в размере 100 миллионов евро.

"Если наши власти оперативно не примут аналогичные меры (временный запрет на импорт — ред.), неизбежна катастрофа мелких и средних фермеров, одновременно затронутых множеством других кризисов…", — отметили представители Ассоциации в соцсетях.

Молдавские фермеры потребовали от властей временно запретить ввоз украинской агропродукции, сформировать механизм контроля за транзитом, ускорить переговоры с Евросоюзом по компенсациям.

В Ассоциации добавили, что действия правительства вне интересов аграриев и сельских жителей могут дестабилизировать обстановку в стране.