КИШИНЕВ, 30 апр — ПРАЙМ. Европейский союз должен поддержать пострадавшим из-за украинского импорта молдавским фермерам, заявил глава Минсельхоза страны Владимир Боля в эфире телеканала TVR. Урсулу фон дер Ляйен язвительно высмеяли за слова об украинском зерне

Ранее Европейская комиссия подписала с Польшей, Венгрией, Румынией и Болгарией соглашение об отмене односторонних мер, временном запрете на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а также компенсации фермерам в размере 100 миллионов евро.

"Молдавия должна быть введена в эту формулу расчета, потому что ситуация с молдавскими фермерами абсолютно не отличается — думаю, она даже более ненадежна, поскольку Молдавия не является частью ЕС и не имеет доступа к субсидиям, которые получают фермеры из европейских стран, они (молдаване — ред.) еще беднее. Должно быть принято решение о выделении денег", — подчеркнул Боля.

По его словам, Евросоюз способен выделить средства для молдавских аграриев, применяя разные формулы расчета компенсаций.