АНКАРА, 30 апр — ПРАЙМ. Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки и обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Песков: Россия и Турция продолжат работу по зерновой сделке

"Благоприятная атмосфера с лидерами Украины и России, которая присутствовала и при обмене пленными, хорошо работала в зерновом коридоре, и мы продолжаем это делать. Рассчитываем на продолжение действия этого механизма, обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки", — сказал Эрдоган в интервью местным телеканалам.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем — переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты; восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения — о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.