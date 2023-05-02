МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Переговоры по зерновой сделке пройдут в среду, 3 мая, пишет Reuters, ссылаясь на украинский источник. СМИ: Эрдоган заявил Путину о необходимости продления "зерновой сделки"

"Переговоры по черноморской зерновой экспортной сделке при участии всех сторон назначены на среду", — сообщило агентство.

В июле 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН подписали продуктовую сделку, согласно которой украинское зерно, продовольствия и удобрения можно должны вывозить по Черному мору. Согласовывает движение судов координационный центр в Стамбуле. Москва не раз заявляла, что часть сделки, которая предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, не была выполнена.

Как заявлял первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Москва 18 марта зерновую сделку на 60 дней.