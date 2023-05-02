МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Аграрии РФ из-за повышения цен на отечественную сельскохозяйственную технику вынуждены сокращать ее закупки, поэтому компетентным органам власти необходимо обратить внимание на ценообразование в этом сегменте, но важно оценить и действующие меры поддержки, сообщили журналистам представители отрасли. Выпуск сельхозтехники в России сократился в первом квартале

Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования ("Росспецмаш") сообщила во вторник, что объем производства и отгрузок российской сельхозтехники в первом квартале снизился в годовом выражении: отмечалось, что спрос падает из-за снизившейся доходности аграриев в условиях низких внутренних цен на зерно. Для развития отрасли, по мнению ассоциации, нужны гранты на развитие новых технологий, увеличение субсидирования скидок на приобретение отечественной техники, а также отмена пошлины на зерно с мораторием в течение минимум пяти лет.

Председатель Общественного совета при Минсельхозе, председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") Андрей Бодин подчеркнул, что за последние годы количество приобретаемых новых машин впервые стало превышать объем выбывающих, но сейчас этот тренд замедляется, и среди основных факторов – резкий рост цен на отечественную технику "до фактически заградительного для многих сельхозпроизводителей уровня", например — в 1,5 раза по отдельным востребованным позициям за последний год.

"Считаем, что компетентным органам власти необходимо обратить самое пристальное внимание на ценообразование в этом сегменте, который является системно значимым для продовольственной безопасности России", — сказал Бодин.

"Основная проблема продаж сельхозтехники в этом сезоне — неадекватно высокие цены. Похоже, уход некоторых зарубежных производителей не только снизил градус конкуренции, но и вселил в российских машиностроителей уверенность, что они могут повысить цены до уровня импортной техники, не заморачиваясь вопросами повышения качества или функционала", — сообщил в свою очередь председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"В условиях форсированного импортозамещения в машиностроительной отрасли фермеры возлагали основные надежды на внутренний рынок сельхозмашин, программы льготного лизинга также переориентировались именно на отечественную технику. В этих условиях наблюдаемое сейчас повышение цен на отечественную сельскохозяйственную технику вызывает у фермеров обоснованные опасения – фактически это риск остаться вовсе без техники", — считает председатель ассоциации "Народный фермер", председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий Олег Сирота.

Он заметил, что статистические данные подтверждают обоснованность подобных опасений – например, при повышении цен на технику на 30-50% Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники заявляет о падении спроса примерно на четверть.