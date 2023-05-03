МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Случай птичьего гриппа выявлен в селе Привольное Тамбовского округа Приамурья, в очаге установлен карантин, сообщает управление ветеринарии Амурской области. На севере Японии уничтожат более 300 тысяч кур

О массовом падеже птицы сообщил местный предприниматель, в его хозяйстве содержалось 55 кур и семь гусей. Для выявления причины на место выехали ветеринарные специалисты. Они взяли пробы у птиц.

"Случай гриппа птиц лабораторно подтвержден в Амурской области. Заболевание выявлено в хозяйстве села Привольное Тамбовского округа. В очаге установлен карантин, проводятся дезинфекция, а также прочие необходимые мероприятия", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сейчас в Приамурье продолжается миграция диких гусей и уток, которые, как правило, и становятся переносчиками гриппа птиц. Амурчанам в ведомстве рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности, прежде всего — не выпускать свою птицу за пределы подворий и исключить любую возможность их контакта с дикой фауной.