2023-05-03T09:35:29+03:00
2023-05-03T09:35:29+03:00
2023-05-03T09:35:29+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230503/840524042.html
МИД прокомментировал сообщения о встрече по "зерновой сделке"
Сельское хозяйство
Новости
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https://россиясегодня.рф
. Вопрос о встрече делегаций Турции, России и Украины по "зерновой сделке" 5 мая не согласован, прокомментировали агентству РИА Новости в МИД России сообщения турецкой стороны... ПРАЙМ, 03.05.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, мид рф, турция, украина, встреча, зерновая сделка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Вопрос о встрече делегаций Турции, России и Украины по "зерновой сделке" 5 мая не согласован, прокомментировали агентству РИА Новости в МИД России сообщения турецкой стороны.
"Вопрос не согласован", — заявили в МИД без уточнений.
Ранее в Минобороны Турции заявили, что встреча делегаций Турции, РФ и Украины по "зерновой сделке" планируется 5 мая в Стамбуле.