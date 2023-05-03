МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Вопрос о встрече делегаций Турции, России и Украины по "зерновой сделке" 5 мая не согласован, прокомментировали агентству РИА Новости в МИД России сообщения турецкой стороны. ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы

"Вопрос не согласован", — заявили в МИД без уточнений.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что встреча делегаций Турции, РФ и Украины по "зерновой сделке" планируется 5 мая в Стамбуле.