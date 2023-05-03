СТАМБУЛ, 3 мая — ПРАЙМ. Сейчас отсутствуют гарантии по продлению "зерновой сделки", при этом идет активная работа, сообщил в интервью телеканалу NTV глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Песков оценил ход переговоров по зерновой сделке

"Мы убеждаем обе стороны, президент Эрдоган поднимает ряд вопросов в ходе контактов с Путиным и Зеленским. Абсолютных гарантий (продления сделки – ред.) нет, но ведется активная работа. Я надеюсь на получение позитивных результатов", — сказал оню

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что встреча делегаций Турции, России и Украины по "зерновой сделке" планируется 5 мая в Стамбуле. В МИД России в ответ на сообщение турецкой стороны, заявили агентству РИА Новости, что вопрос не согласован.

Чавушоглу также заявил, что возвращение Россельхозбанка в систему SWFT находится на повестке, ведутся обсуждения на этот счет.

"Наши старания продолжаются, надеемся на результат. Главная проблема тут и причина, по которой Россия продлила сделку на 60 дней, — это препятствия на пути экспорта российской агропромышленной продукции. Это серьезные препятствия. Тут ведется работа. Генеральный секретарь (ООН) ведет активную работу. Мы тоже его активно поддерживаем. Господин президент (Тайип Эрдоган), несмотря на активную предвыборную кампанию, ведет усилия по этому поводу. С другой стороны, на повестке дня находится вопрос возвращения Россельхозбанка в систему SWIFT, ведутся переговоры на этот счет", — сказал он.