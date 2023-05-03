РИМ, 3 мая — ПРАЙМ. Около 258 миллионов человек в 58 странах испытывали острую нехватку продовольствия в 2022 году, тогда как годом ранее этот показатель был на отметке в 193 миллиона, говорится в докладе, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Гарантий продления зерновой сделки сейчас нет, заявил глава МИД Турции

"Число людей, испытывающих острое отсутствие продовольственной безопасности и нуждающихся в срочной помощи в области продовольствия, питания и средств к существованию, увеличилось четвертый год подряд в 2022 году: более четверти миллиарда человек столкнулись с острым голодом, а люди в семи странах оказались на грани голода", — говорится в документе.

Согласно докладу Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами (ГНАФК) — международного альянса ООН, ЕС, правительственных и неправительственных организаций, занимающихся преодолением продовольственных кризисов, 258 миллионов человек находятся в состоянии острого отсутствия продовольственной безопасности. По квалификации ФАО это означает, что ввиду невозможности потреблять достаточное количество пищи опасности подвергается жизнь человека или источники его средств к существованию. В рамках Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC или ККС) эта ситуация соответствует стадиям отсутствия продовольствия с третьей по пятую.

Согласно отчету, более 40% испытывающих острый дефицит продовольствия проживало всего в пяти странах: Афганистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, некоторых частях Нигерии и Йемене.

Жители семи стран столкнулись с катастрофическими уровнями острого голода: больше половины из них приходится на Сомали (57%), "при этом такие экстремальные обстоятельства также имели место в Афганистане, Буркина-Фасо, Гаити (впервые в истории страны), Нигерии, Южном Судане и Йемене", говорится в докладе. МВФ рассказал о влиянии проблем продовольствия на страны с низким доходом

Говоря о росте голода, доклад сообщает, что "экономические потрясения превзошли конфликты в качестве основной причины острого отсутствия продовольственной безопасности".

"Совокупные глобальные экономические потрясения, в том числе резкий рост цен на продовольствие и серьезные перебои в работе рынков, подрывают устойчивость стран и их способность реагировать на продовольственные потрясения", — говорится в документе.

Согласно выводам отчета, последствия конфликта на Украине "оказали негативное влияние на глобальную продовольственную безопасность из-за значительного вклада Украины и России в мировое производство и торговлю топливом, сельскохозяйственными ресурсами и основными продовольственными товарами, особенно пшеницей, кукурузным и подсолнечным маслом", — говорится в пояснительной записке.

Конфликт на Украине нарушил сельскохозяйственное производство и торговлю в Черноморском регионе, вызвав беспрецедентный пик мировых цен на продовольствие в первой половине 2022 года. Хотя с тех пор цены на продовольствие снизились, в том числе благодаря Черноморской зерновой инициативе и проектам ЕС, конфликт продолжает косвенно влиять на продовольственную безопасность, особенно в странах с низким доходом, зависящих от импорта продовольствия, чья хрупкая экономическая устойчивость уже пострадала от пандемии COVID-19, говорится в докладе.