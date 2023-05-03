МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Новый раунд консультаций между Россией и ООН по выполнению условия меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок состоится Москве 5 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Гарантий продления зерновой сделки сейчас нет, заявил глава МИД Турции

"Наши оценки выполнения меморандума Россия — ООН о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок хорошо известны, они не изменились. Могу сказать, что 5 мая в Москве пройдет очередной раунд консультаций по исполнению меморандума между российской межведомственной делегацией с ооновскими представителями во главе с генсеком ЮНКТАД Ребекой Гринспен", — сказала она в ходе брифинга.

Захарова также сообщила, что сроки встречи высокого уровня по вопросу продления черноморской зерновой инициативы прорабатываются, о них сообщат своевременно.

"Рабочие контакты представителей России, Турции, Украины, а также ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле идут постоянно, это необходимо для проведения инспекций… Проведение встречи высокого уровня в предстоящий период действительно обсуждается, сроки окончательно не согласованы", — заявила она.

"Как только они будут согласованы, мы обязательно всех проинформируем", — добавила Захарова.

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить "зерновую сделку".