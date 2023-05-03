МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Поводы для оптимизма по выполнению "зерновой сделки" пока "очень скромные", но контакты продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Новый раунд консультаций по "зерновой сделке" пройдет 5 мая в Москве

"Мы заинтересованы, в том, чтобы условия этой сделки соблюдались, чтобы были выполнены те договоренности, которые были достигнуты достаточно давно, еще при активации это сделки. Контакты на этот счет продолжаются, большего сказать невозможно….Очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратное", — сообщил он журналистам.

Песков отметил заинтересованность России в соблюдении условий "зерновой сделки", но подчеркнул, что Москва не будет делать ничего, что противоречит ее интересам.

"Не будем забегать вперед, контакты продолжаются. Разумеется, российская сторона будет продолжать контакты и с представителями ООН, и с другими представителями в расчете на то, что все-таки условия сделки будут выполнены. А дальше не будем пока забегать вперед. Разумеется, Россия не будет делать ничего дальше, что будет противоречить ее интересам", — сказал пояснил он.

Пресс-секретарь также сообщил, что вопрос о расширении числа участников переговоров по "зерновой сделке" не рассматривается.

"Нет", — ответил он на вопрос, обсуждается ли расширение формата переговоров по "зерновой сделке" и включения стран, которые заинтересованы в зерне из России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что 5 мая в Москве пройдет новый раунд консультаций между РФ и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.