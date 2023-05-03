АНКАРА, 3 мая — ПРАЙМ. Возможно прекращение поставок по зерновому коридору в случае, если встреча 5 мая в Стамбуле не даст результатов, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. В Кремле оценили ситуацию с выполнением условий "зерновой сделки"

"Встреча Турция — Россия — Украина в Стамбуле 5 мая имеет важное значение для будущего зернового коридора. Если встреча не принесет положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая. При отсутствии положительного решения могут возникнуть серьезные проблемы в мировых поставках продовольствия", — привел его слова телеканал CNN Turk.

Ранее Минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждениям продления зерновой сделки. Срок действия действия сделки завершается 18 мая.