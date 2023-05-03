БРАТИСЛАВА, 3 мая — ПРАЙМ. Словакия смягчила запрет на ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров с Украины с целью приведения его в соответствие с требованиями Европейской комиссии, сообщило в среду словацкое издание dennikn.sk. В Кремле оценили ситуацию с выполнением условий "зерновой сделки"

"Запрет на импорт в Словакию сельскохозяйственных товаров с Украины сужается. Правительство согласилось изменить требования так, чтобы они были синхронизированы с Европейской комиссией. Следовательно, не будет запрещено импортировать овощи и фрукты, ограничение будет действовать только для пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника", — сообщило издание со ссылкой на решение словацкого правительства, которое было принято на заседании в среду.

Согласно данным издания, теперь для Словакии может открыться доступ к компенсациям со стороны ЕС для аграриев, пострадавших от ситуации с украинским зерном.

ЕК ранее сообщала, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур из Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.