ВЕНА, 3 мая — ПРАЙМ. Реальным "оружием", угрожающим продлению "зерновой сделки", являются террористические акции киевского режима против судов, участвующих в обеспечении безопасности "зернового коридора", а также невыполнение условий сделки в отношении российского агросектора, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. В ООН рассказали о предложении по улучшению зерновой сделки

"Реальное "оружие", которое угрожает продлению "черноморской инициативы" по вывозу сельхозпродукции из Украины и аналогичному обязательству перед Россией в снятии препон на пути экспорта зерновых или удобрений – это террористические акции киевского режима против судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", а также невыполнение условий сделки в части российского агросектора", — сказал он в ходе выступления в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По словам Гаврилова, российская сторона пока не видит "желания контрагентов по-настоящему выполнять то, что необходимо для успешной реализации инициативы Генерального секретаря ООН о пакетном подходе к экспорту сельхозпродукции из Украины и России".

Он также отметил, что Москва категорически отвергает озвученные на Форуме в среду "безосновательные заявления государств – участников ОБСЕ об использовании Российской Федерацией продовольственной проблемы в качестве "оружия". В Анкаре отметили риск прекращения поставок по зерновому коридору

"Понимаем, что западные коллеги не привыкли обращаться к фактам, но они говорят сами за себя: с 1 августа 2022 года в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" на 917 судах вывезено около 29 миллионов тонн продовольствия", — указал дипломат.

Глава делегации РФ также напомнил, что украинские вооружённые формирования ещё в прошлом году провели минирование Одесской области и части акватории Чёрного моря. Дипломат привел данные ФСБ России, согласно которым вдоль береговой линии в песок зарыты противопехотные мины, а в водном пространстве у берегов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного установлено около 420 якорных речных мин. При этом, по его словам, в марте 2022 года стало известно, что часть морских мин ушли в дрейф по Чёрному морю и беспрепятственно достигли Босфорского пролива.

"Результат – подрывы военных и гражданских судов прибрежных государств на дрейфующих минах. Всё это очередной раз демонстрирует, к каким катастрофическим результатам привели безответственные, импульсивные действия украинских властей. Российская Федерация принимает необходимые меры по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей", — уточнил Гаврилов.