АНКАРА, 4 мая — ПРАЙМ. Риск срыва "зерновой сделки" сохраняется, преграды в отношении российского продовольствия пока не устранены, при этом надежда на решение, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Глава российской делегации в Вене назвал реальную угрозу "зерновой сделке"

"Конечно, остается. Проблемы, их причины, не устранены. Но надежда все-таки есть, что все можно решить", — сказал он.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, России и Украины по обсуждению продления зерновой сделки. Срок действия сделки завершается 18 мая.