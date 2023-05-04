Минсельхоз Польши: фермеры не спешат дешево продавать зерно, несмотря на обещание доплат
ВАРШАВА, 4 мая — ПРАЙМ. Фермеры не спешат продавать зерно по низким ценам, несмотря на обещания доплат со стороны государства, сообщил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс в интервью изданию Wirtualna Polska.
"Самая большая проблема в том, что фермеры пока не едут в пункты скупки", — рассказал Телюс.
"И это самая большая проблема. Мы призываем фермеров, чтобы они поехали в пункты скупки, потому что потом в последний момент их будет слишком много — и тогда это может стать проблемой", — отметил министр.
Он заявил, что нужно разгрузить польские зернохранилища до сбора нового урожая. "Я поставил перед собой цель, что вопрос зерна мы решим к жатве. Поэтому в последнее время я очень много работаю над этой темой", — сказал Телюс.
Ранее он говорил, что до нового урожая из Польши нужно вывезти около четырех тысяч тонн пшеницы, однако фермеры не спешат продавать свою продукцию из-за низких цен, которые являются следствием массового ввоза зерна из Украины. Для того чтобы стимулировать продажу зерна, правительство Польши пообещало доплачивать фермерам 1400 злотых (около 333 долларов) за каждую проданную тонну.
Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Позже о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://1prime.ru/Agriculture/20230504/840532118.html