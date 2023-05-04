ВАРШАВА, 4 мая — ПРАЙМ. Фермеры не спешат продавать зерно по низким ценам, несмотря на обещания доплат со стороны государства, сообщил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс в интервью изданию Wirtualna Polska. СМИ: Украина нанесла удар Польше с еще одной стороны

"Самая большая проблема в том, что фермеры пока не едут в пункты скупки", — рассказал Телюс.

"И это самая большая проблема. Мы призываем фермеров, чтобы они поехали в пункты скупки, потому что потом в последний момент их будет слишком много — и тогда это может стать проблемой", — отметил министр.

Он заявил, что нужно разгрузить польские зернохранилища до сбора нового урожая. "Я поставил перед собой цель, что вопрос зерна мы решим к жатве. Поэтому в последнее время я очень много работаю над этой темой", — сказал Телюс.

Ранее он говорил, что до нового урожая из Польши нужно вывезти около четырех тысяч тонн пшеницы, однако фермеры не спешат продавать свою продукцию из-за низких цен, которые являются следствием массового ввоза зерна из Украины. Для того чтобы стимулировать продажу зерна, правительство Польши пообещало доплачивать фермерам 1400 злотых (около 333 долларов) за каждую проданную тонну. В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России

Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Позже о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.

Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.