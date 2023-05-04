МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Оказалось, что Брюсселю нельзя было доверять вывоз украинского зерна, так как вместо Африки и Ближнего Востока оно осталось в Европе и разрушило ее рынок, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Риск срыва "зерновой сделки" сохраняется, заявил источник

Он напомнил, что был вполне ясный договор и вполне четкая поставленная Европой цель, согласно которой она будет способствовать экспорту сельхозпродуктов с Украины в Африку и на Ближний Восток, "где эти продукты ждут, где они критически важны".

"А получилось что? После того как запустили так называемые "коридоры солидарности", украинские сельхозпродукты на самом деле прибыли в Центральную Европу и там и остались. То есть практически вместо снабжения Африки разрушили центральноевропейских производителей и аграриев", — сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Его видеообращение транслировалось в Facebook*.

"Так что выяснилось, что на Брюссель нельзя рассчитывать в таких критических вопросах", — отметил глава венгерского МИД.

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