Орбан: ЕК обещает денег, но не дает их, поэтому венгерские фермеры не получат компенсацию
БУДАПЕШТ, 5 мая — ПРАЙМ. В Еврокомиссии постоянно обещают выплатить компенсации венгерским фермерам, но не делают этого, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"В Брюсселе сказали, что выделят 100 миллионов евро на поддержку фермеров. Этому мы, конечно, не верим, потому что они обычно не говорят правды, когда речь идет о деньгах: сначала обещают, а потом не отдают. Я считаю, что из этих денег мы ничего не увидим — так работает Брюссель", — сказал он.
Орбан полагает, что ситуация с украинскими сельхозпродуктами в Центральной Европе учит тому, что "всегда надо полагаться на свои силы" в защите собственных интересов, а не ждать помощи извне, в частности, от еврочиновников.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины, поскольку вместо Африки и Ближнего Востока оно осталось в Европе и разрушило европейский рынок.
ЕК сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://1prime.ru/Agriculture/20230505/840537686.html